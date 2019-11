Twaalftal bussen van De Lijn mag Gent niet meer in vanaf 2020

Gent - In Gent mogen twaalf tot veertien bussen van De Lijn het stadscentrum niet meer in vanaf 2020. Ze zijn te vervuilend voor de lage-emissiezone die op 1 januari van kracht gaat. De Lijn heeft een uitzondering gevraagd, maar het stadsbestuur weigert die.

“Ik kan aan de Gentenaars niet vragen om zich in orde te stellen”, zegt Gents klimaatschepen Tine Heyse (Groen), “als bedrijven, die mee aangestuurd worden door de overheid, dat niet doen.”

De Lijn moet een oplossing zoeken voor de voornamelijk gelede bussen, die elk zowat 150 passagiers bedienen. Het zou gaan om bussen met een euronorm 3-motor of lager. Ze bedienen een route die door het stadscentrum gaat.

Het stadsbestuur vindt het “zeer jammer” dat De Lijn haar wagenpark niet eerder heeft aangepast. “We hebben zeer lang op voorhand aangekondigd dat we met die lage-emissiezone zouden beginnen. De overheid moet het goede voorbeeld geven.”

Elektrische bussen

Dinsdag ontstond in Gent nog heisa nadat bleek dat De Lijn een proefproject met milieuvriendelijke elektrische bussen niet van de grond kreeg. Het stadsbestuur zou onvoldoende gefaciliteerd hebben in de zoektocht naar geschikte locaties voor de nodige laadpalen, wat mobiliteitschepen Filip Watteeuw (Groen) later fel tegensprak.

Verouderde voertuigen die alsnog in de zone willen, kunnen in principe een dagpas kopen, maar dat mag slechts 8 keer per jaar.

Indien De Lijn op 1 januari 2020 toch met de bussen het stadscentrum inrijdt, zal de vervoersmaatschappij “zoals iedereen, boetes moeten betalen”, zegt Heyse.

In 2025 worden de restricties strenger en mogen nog meer voertuigen de lage-emissiezone niet meer in.