Stijn Vreven moet Lokeren snel weer op de rails krijgen: “Mezelf de voorbije jaren tactisch goed ontwikkeld”

Sporting Lokeren heeft woensdagmiddag Stijn Vreven (46) officieel voorgesteld als nieuwe trainer op Daknam. De Limburger moet de Waaslanders opnieuw op de rails krijgen. “En toch zit ik hier met gemengde gevoelens”, aldus Vreven.

Stijn Vreven tekende deze morgen officieel een contract tot het einde van het seizoen met optie bij Lokeren. “Ik zit hier met gemengde gevoelens”, begon de 46-jarige Limburger zijn persconferentie. “Ik zit hier natuurlijk omdat er een collega gesneuveld is. Ik weet wat dat doet met een mens. Ik heb ook de match Lokeren-Lommel gezien. Op dat vlak kon hem niks verweten worden. Een trainer kan de bal er zelf ook niet intrappen. Dat is voetbal. Ik ga al het goede van De Boeck gebruiken en daarnaast natuurlijk mijn eigen accenten en persoonlijkheden proberen overbrengen.”

Vreven legde eerder een aanbod van Lommel naast zich neer, maar ging een dikke maand na zijn ontslag bij Beerschot toch in op het aanbod van Lokeren. “Ik ben trots dat ik voor een club als Lokeren mag werken. Een grote club met een mooie geschiedenis. Helaas is de realiteit dat we nu in 1B zitten, en in een slechte positie. Maar in 1B kan het snel gaan. Ik ken de competitie en de ploegen goed. Te goed zelfs. Vroeger zou ik hier gezegd hebben dat we hard gaan werken en met veel passie een lap zullen opgeven, maar ik heb intussen al meer ervaring als trainer. Om te kunnen klappen heb je twee handen nodig. De ene hand is de discipline, de werklust, het professionalisme. Iets wat ik persoonlijk als normaal ervaar. De andere hand is het tactische, het voetbaltechnische. Een aspect waarin ik mezelf doorheen de jaren heel goed ontwikkeld heb.”

Vreven neemt assistent-trainer Werner Martens mee. Beloftecoach Bart Struyf vervoegt de technische staf. “Ik ben de club enorm dankbaar dat ik iemand mocht meebrengen”, besluit Vreven. “Werner is een performance coach die zich op conditioneel gebied goed ontwikkeld heeft. Het is de vierde keer dat ik hem ergens meeneem. Ik weet wat ik er aan heb. Maar we hebben iedereen nodig om resultaat te halen. Bart Struyf ken ik nog van bij de Pro License. Een heel integer en loyaal man met een goede voetbalvisie.”