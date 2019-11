Luchtwegeninfectie bij kleine kinderen in opmars: “En de piek moet nog komen”

RSV-virus bij kleine kinderen is opnieuw in opmars

RSV bij kleine kinderen is de laatste dagen aan een opmars begonnen. “Het virus zit inderdaad in stijgende lijn”, bevestigt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven). “Net zoals elk jaar wordt het virus rond deze periode erger, om nadien terug naar beneden te gaan. Maar het moet eerst erger worden voor de piek terug beter wordt.”

Het RSV staat voor het ‘respirator syncytieel virus’. Het veroorzaakt een infectie van de luchtwegen. Vaak onschuldig voor volwassen, maar vooral jonge kinderen - en zeker baby’s - kunnen er veel last van hebben. Ze moeten hoesten, krijgen ademnood en proberen soms zo wanhopig te ademen dat ze in paniek geraken. “De piek van het virus moet nog komen”, zegt Van Ranst. “Die wordt de komende weken verwacht, in december. Maar de jaarlijkse doortocht van het virus ligt elk jaar rond deze periode. De reden waarom we er vaak van schrikken, is dat er heel veel jonge ouders zijn die nog nooit van het virus gehoord hebben.”

Een middel om het RSV tegen te gaan, bestaat nog niet. “Een vaccin voor RSV bij kinderen is er inderdaad nog niet, maar daar wordt hard op gewerkt”, aldus Van Ranst.

De epidemie van het virus kan lokaal ook erg verschillen. In het AZ Sint-Jan in Brugge merken ze op de afdeling pediatrie bijvoorbeeld een duidelijke toename van RSV-patiënten, maar niet meer dan andere jaren.

Jaarlijks zijn duizenden kinderen flink ziek van het virus, een paar honderd belanden effectief in het ziekenhuis. Daar krijgen ze vooral rust en soms ook zuurstof toegediend.