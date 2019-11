Bronstig hert kiest verkeerde partner en schrikt zich een hoedje wanneer het misloopt

Dit bronstig hert had zin in een amoureus avontuurtje, maar koos er de verkeerde partner uit. Het dier werd aangetrokken tot een nagemaakt hert om zijn lusten bot te vieren, tot grote hilariteit van de getuigen van het schouwspel. De pret is echter snel voorbij als de kop van het lokhert eraf dondert en haar aanbidder zich een hoedje schrikt.