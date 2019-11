AA Gent hervat na interlandbreak: “Sommige jongens zullen zonder training moeten spelen”

De voorbije weken waren heel wat Buffalo’s afwezig. De lange lijst met interlandverplichtingen zorgde dan ook voor een nogal ongebruikelijke voorbereiding op de inhaalwedstrijd op bezoek bij Antwerp. Jess Thorup blijft evenwel rustig: “Kvilitaia speelde gisterenavond nog tien minuten tijdens de vriendschappelijke interland van Georgië tegen Kroatië, hij zal pas vanmiddag pas opnieuw op de club aanwezig zijn.”

LEES OOK. Voorbereiding inhaalmatch Antwerp - AA Gent onthoofd door interlandbreak en 14 (!) afwezige spelers

“Ngadeu werd heel recent vader en ik gaf hem dan ook een dagje extra verlof zodat hij na zijn interlandverplichtingen met Kameroen toch ook nog even zijn gezin kon bezoeken”, zei de coach van de Buffalo’s. “Hij zal pas op donderdag aansluiten en zo kan het dus dat sommige jongens zonder training zullen moeten spelen. Ook Lustig sloot pas vandaag aan. Maar ik denk dat de goede resultaten van enkele landen onze spelers ook een goed gevoel bezorgen. Dat merk ik bijvoorbeeld bij de Oekraïense jongens; die echt met een stralende glimlach toekwamen.”

Thorup kijkt dan ook zeker niet paniekerig uit naar de partij van morgenavond op de Bosuil. “Dit alles kan mijn spelers ook een boost geven, want de kwalificatie voor het EK is niet niks. Nu kunnen ze naar iets heel mooi uit kijken. En dat is soms belangrijker dan één of twee trainingen afwerken met de groep.”

En dat bevestigt Mikael Lustig volmondig. “Het is uiteraard fantastisch dat we ons met Zweden terug konden plaatsen voor het EK, wellicht mijn laatste want ik denk niet dat ik er binnen vier jaar nog bij ben. Deze keer waren we niet echt de outsider in onze groep en daarom kon je meer spreken van opluchting dan euforie want de druk lag nu toch bij ons.”

Het vertrouwen bij Lustig lijkt nog steeds intact. De Zweed denkt dan ook niet dat de interlandbreak een negatieve invloed zal hebben op de vormcurve van de Buffalo’s. “We hebben voor de break inderdaad enkele knappe resultaten geboekt en dan wil je eigenlijk zoveel mogelijk duels afwerken. Maar we zijn vastberaden om nu gewoon die reeks verder zetten. We hebben een sterke groep, dat hebben we al vaak genoeg bewezen.”