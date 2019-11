‘Slachtoffer’ van home-invasion in Hoevenen opgepakt als verdachte

Stabroek / Antwerpen / Berchem / Ekeren - Vier jonge kerels zijn woensdagochtend opgepakt als verdachten van een home-invasion in Hoevenen in mei van dit jaar. Een van hen is het toenmalige vriendje van de dochter des huizes.

Speurders van de federale gerechtelijke politie (fgp) zijn woensdagochtend binnengevallen in vier woningen in Antwerpen, Berchem en Ekeren. Daarbij werden vier jongemannen opgepakt. “Het gaat om een 17-jarige, twee 18-jarigen en een 19-jarige”, bevestigt parketwoordvoerder Kristof Aerts. Het viertal wordt verdacht van betrokkenheid bij een woningoverval in Hoevenen (Stabroek). Een van de verdachten was toen zelf ‘slachtoffer’ van de feiten.

De feiten dateren van 9 mei van dit jaar. Toen werd ’s morgens aangebeld bij een woning in de Lombaardstraat. De 17-jarige dochter was alleen thuis met haar toenmalig vriendje. Toen ze de deur opende, werd ze bedreigd door drie kerels. “Er werd wat geduwd en getrokken en de drie daders sloten het koppeltje op in de slaapkamer”, zegt Aerts. Terwijl een van de overvallers de slachtoffers bewaakte, doorzochten de anderen de woning. Ze gingen aan de haal met een som geld en twee horloges. Het meisje wachtte op haar moeder om de hulpdiensten te bellen.

Vriendje in de boeien

De cel goederen van de fgp voerde het onderzoek naar de home-invasion. Daaruit kwam de informatie dat het — ondertussen ex- — vriendje van de dochter mogelijk betrokken was bij de feiten. Woensdagochtend werd de nu 18-jarige kerel in de boeien geslagen, net als drie andere verdachten.

“Omdat de drie anderen op het moment van de feiten nog minderjarig waren alleen 19-jarige bij de onderzoeksrechter voorgeleid worden”, zegt parketwoordvoerder Aerts. “De anderen zullen bij de jeugdrechter passeren.” Het verdere onderzoek moet volgens het parket de rol van de vier verdachten verduidelijken.