Geen vervroegde vrijlating voor dader ‘parkingmoord’ op Antwerpse prostituee na zeven jaar cel

Aleksander Tryksza, de 26-jarige man die vijf jaar geleden veroordeeld werd tot 22 jaar cel voor de moord op Nathalie Pavel, krijgt geen vervroegde vrijlating. Dat heeft de Gentse strafuitvoeringsrechtbank (SURB) beslist. De man had het slachtoffer op 1 januari 2012 doodgeschopt in de Antwerpse Breidelparking na een fout gelopen rendez-vous.

Het Antwerpse assisenhof had Tryksza in februari 2014 veroordeeld tot 22 jaar opsluiting voor moord. De feiten getuigden volgens de jury en het hof van een verregaande en gruwelijke agressiviteit. Tryksza had het slachtoffer na de moord als ultieme vernedering een paraplu in het achterwerk gestoken. Daarna had hij haar handtas gestolen en haar achtergelaten.

Tryksza kreeg 22 jaar cel en heeft intussen, met inbegrip van de voorhechtenis, al een derde van zijn straf uitgezeten. Hij vroeg vervroegde vrijlating of beperkte detentie, maar de strafuitvoeringsrechtbank gaat daar niet op in.