Mysterieuze verschijning van bundels bankbiljetten in Engels dorp

Politie en inwoners van een voormalig mijnwerkersdorp in het noordoosten van Engeland staan versteld na het mysterieus opduiken van bundels bankbiljetten op straat.

Sinds 2014 hebben inwoners van Blackhall Colliery tot dertien keer toe bundels bankbiljetten van twintig pond gevonden, meestal goed voor 2.000 pond (ongeveer 2.300 euro) elk.

“De bundels werden telkens achtergelaten in het openbaar, bijvoorbeeld op het voetpad, en teruggevonden door inwoners die ze (aan de politie) overhandigden”, legt rechercheur John Forster van de politie van Durham uit, waarbij hij de burgerzin van de dorpelingen looft. De meest recente vondst maandag was de vierde dit jaar, verduidelijkt hij in een mededeling.

Volgens Forster zou er een barmhartige Samaritaan aan het werk zijn. Inwoners die door de Britse krant The Guardian ondervraagd werden, speculeerden over een verborgen miljonair of een “Kerstman van Blackhall”. “We wonen niet in een arm dorp, maar tot nu toe gebeurde er niets zo goed (als dit)”, benadrukt een bewoner.

Zoals veel mijnwerkersdorpen heeft Blackhall Colliery het na de sluiting van de mijnen in de jaren 80 moeilijk gehad. Het dorp is in het Verenigd Koninkrijk gekend door de misdaadfilm “Get Carter” met Michael Caine, waarin het strand als filmlocatie gebruikt werd.