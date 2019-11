Al na vijf maanden is succes van 1/10 ouderschapsverlof groot

De 1/10-ouderschapsverlofregeling, waarbij ouders een halve dag per week of één dag per twee weken vrij kunnen nemen, is populair. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener Attentia. Al meer dan 4 procent van de medewerkers die ouderschapsverlof nemen kiest die regeling, die nog maar sinds juni bestaat.

Vandaag neemt gemiddeld 2 procent van de medewerkers in bedrijven ouderschapsverlof, een cijfer dat al vijf jaar stabiel blijft. Het verschil tussen arbeiders (gemiddeld 2,1 procent) en bedienden (1,9 procent) is minimaal, maar Attentia merkt wel op dat steeds meer arbeiders van het statuut gebruikmaken. In 2015 ging het nog maar om 1,68 procent.

Er zijn verschillende mogelijkheden om ouderschapsverlof te nemen: vier maanden voltijds verlof, acht maanden halftijds blijven werken, 4/5 werken gedurende twintig maanden en de nieuwe 1/10-fomule, waarbij werknemers elke week een halve dag of een hele dag per veertien dagen vrij nemen.

Voltijds populairst

De meest populaire onderbreking blijft het voltijds ouderschapsverlof: 53,38 procent van de medewerkers met kinderen onder de 12 jaar die dit jaar ouderschapsverlof nemen, kiest voor dat model. Ook 4/5 werken is populair, met 38,95 procent. Opvallend is volgens Attentia het succes van de nieuwe regeling, die nu al 4,28 procent van de totale ouderschapsverloven uitmaakt.

“Het valt op dat het vooral mensen zijn die vroeger 4/5 werkten, die nu opteren om slechts een halve dag per week op te nemen. Bovendien merken we op dat in 2019 bijna 60 procent van de dagen van de 1/10 onderbreking op woensdag valt. Veel ouders nemen nu dus enkel op woensdagnamiddag vrijaf om thuis te kunnen zijn bij de kinderen”, zegt Tim Troch van Attentia.

Er is nog steeds een groot verschil tussen het aantal mannen (1,72 procent) en vrouwen (2,65 procent) die ouderschapsverlof opnemen, al wordt de genderkloof wel kleiner. Bij de vrouwen is er sinds 2015 een sterke daling (van 3,06 procent naar 2,65 procent), terwijl er bij de mannen een stijging is van bijna 20 procent (van 1,39 tot 1,72 procent).