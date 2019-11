Vlaamse meerderheidspartijen vinden saga rond elektrische bussen in Gent beschamend. “De Lijn heeft een elektroshock nodig”

Gent - Meerderheidspartijen CD&V en Open VLD vinden de saga rond de elektrische bussen van De Lijn in Gent beschamend. Dat bleek woensdag bij een actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement. “Samenwerking is cruciaal om schaamtelijke toestanden zoals we die vandaag kennen uit de wereld te helpen”, zei Robrecht Bothuyne van CD&V. N-VA zag grote problemen bij het management van de vervoersmaatschappij.

De Lijn vindt geen plaats voor de laadinfrastructuur die nodig is om zes elektrische bussen te laten rijden in Gent. Een proefproject wordt na twee jaar afgevoerd en de milieuvriendelijke bussen zullen ingezet worden in Leuven en Antwerpen. De vervoersmaatschappij vond geen overeenstemming voor laadpalen op de privéterreinen van de Ghelamco-arena.

“In Eindhoven rijden vandaag 43 elektrische bussen, dat gaat daar spelenderwijs”, zei Marino Keulen van Open VLD. “Het beeld dat hier opgehangen wordt van Vlaanderen, is dat van een knullige regio.” Ook Robrecht Bothuyne van CD&V noemde Nederland als voorbeeldland. “We hebben twee busbouwers die wereldtop zijn in de productie van emissievrije bussen, alleen slagen we er niet in ze in Vlaanderen te laten rijden. Die schande moet zo snel mogelijk weggewerkt worden.” Volgens Bruno Tobback van SP.A zullen die twee bouwers niet lang meer in België blijven produceren als hun bussen hier niet rondrijden.

Vernieuwing van management

Verschillende partijen drongen aan op een vernieuwing van het management bij De Lijn. “In elk goed draaiend bedrijf worden de managers maandelijks geëvalueerd en als ze niet voldoen, staan ze aan de deur”, zei Stefaan Sintobin van Vlaams Belang. “De Lijn heeft zelf een elektroshock nodig”, vond Bert Maertens van N-VA.

Dat wees minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) van de hand. “We gaan het vandaag niet hebben over het management, omdat ik van oordeel ben dat datgene wat gisteren in de pers is verschenen, niet kan worden gekoppeld aan een managementprobleem”, zei ze. “Ik denk wel dat er een imagoprobleem is bij De Lijn, zodat het kleinste vonkje onmiddellijk wordt uitvergroot tot een enorme vuurzee.”

Volgens Peeters is het nog niet te laat voor het project in Gent. “Als men aan tafel gaat zitten, kan men wel degelijk tot een oplossing komen en kan het proefproject ook in Gent lopen. Ik heb De Lijn gevraagd om dat vandaag te doen.”

Minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) bleef achter haar tweet van dinsdag staan. “Dat de tweede grootste stad van Vlaanderen er niet in slaagt laadpalen voor elektrische bussen te voorzien, bewijst hoeveel werk er nog aan de winkel is”, zei ze daarin. “Er zal in 2020 extra laadinfrastructuur komen, maar daar hebben we de lokale besturen voor nodig”, verklaarde ze woensdag in het parlement. “Als we één ding geleerd hebben van dit incident, is dat er meer overleg moet zijn.”