Oude uitspraak brengt José Mourinho in verlegenheid: “Ik zou Tottenham nooit coachen, daarvoor hou ik te veel van de Chelsea-fans”

Nu José Mourinho aangesteld is als nieuwe trainer van Tottenham Hotspur, duikt er een uitspraak van de Portugees uit 2015 op. Toen vertelde The Special One dat hij “Tottenham nooit zou coachen, omdat hij te veel houdt van de fans van Chelsea”.

Mourinho deed de uitspraak in aanloop naar de finale van de Capital One Cup tussen zijn toenmalige club Chelsea en Tottenham Hotspur. Toen onthulde hij dat de Spurs hem eerder al op de radar hadden. “Maar ik kon niet gaan. Ik mocht twee jaar niet coachen in Engeland”, aldus Mourinho.

Die afspraak maakte deel uit van zijn vertrekregeling die hij in 2007 afsprak met Chelsea. Tottenham zou zelfs aangeboden hebben compensatie te betalen om Mourinho alsnog als trainer te kunnen aanstellen, maar vond geen akkoord met The Blues.

Op de vraag of hij ooit zou toehappen mocht Tottenham nog eens komen aankloppen, antwoordde Mourinho categoriek: “Nee. Daarvoor hou ik te veel van de fans van Chelsea.” Vier jaar later - en ruim tien jaar nadat Tottenham zijn eerste poging deed om Mourinho onder contract te leggen - ziet de wereld er helemaal anders uit.

Bedrukte gezichten bij de spelers

Uiteraard werd vandaag alles wat op en rond de Londense club gebeurde met argusogen gevolgd, en dus ontsnapten de spelers niet aan de fotografen wanneer ze op het trainingscomplex arriveerden. Het ontslag was duidelijk aangekomen want het waren allemaal bedrukte gezichten, ook bij Rode Duivels Toby Alderweireld en Jan Vertonghen.

Voor Alderweireld was het dinsdag na de wedstrijd in het Koning Boudewijnstadion even schrikken. “Ik hoorde net dat mijn coach Mauricio Pochettino door Tottenham ontslagen is”, reageerde hij toen. “Het is de eerste keer in mijn carrière dat een trainer ontslagen wordt in de loop van het seizoen. Het hoort jammer genoeg bij het voetbal en is sowieso een moeilijke situatie. Of het ik ook al tijdens de wedstrijd wist? Neen. Ik heb geen gsm bij de hand tijdens de wedstrijd”, grapte de verdediger.

Aanstelling Mourinho heeft gevolgen voor... Lille

De aanstelling van de Portugees in Londen kent overigens ook gevolgen aan de andere kant van de Noordzee. Het Franse Lille is namelijk eensklaps twee assistent-trainers kwijt: de Portugezen Joao Sacramento en Nuno Santos, respectievelijk hulptrainer en keeperstrainer, maakten woensdag bekend hun bekende landgenoot te volgen naar Tottenham.