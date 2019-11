Zelfs actievoerders die cinema bekladden, zijn welkom op debat over controversiële filmmaker

Brussel - De gevels van drie Brusselse cinemazalen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag beklad. Dat gebeurde door een actiegroep die daarmee de omstreden regisseur Roman Polanski op de korrel neemt.

De actiegroep eist dat Polanski’s film ‘J’accuse’ niet meer getoond wordt, aangezien meerdere vrouwen de Poolse regisseur beschuldigen van verkrachting op een moment dat ze nog minderjarig waren. De regisseur ontvluchtte Amerika al sinds 1977. Toen werd hij gearresteerd voor de verkrachting van de toen 13-jarige Samantha Geimer.

Hij bekende de feiten, maar sloeg nadien op de vlucht. Intussen kwamen nog verschillende andere vrouwen naar voren die Polanski beschuldigen van verkrachting. Op de deuren en gevels van de bioscopen UGC De Brouckère, UGC Toison d’Or en Cinema Palace werden daarom in de nacht van dinsdag op woensdag meerdere affiches geplakt met daarop foto’s van Polanski en boodschappen als ‘ongestrafte pedocrimineel’, ‘laat de meisjes met rust’ of ‘Polanski verkrachter’.

Getwijfeld

Bij Cinema Palace vinden ze het niet fijn dat hun gevel beklad werd, maar willen ze wel een debat voeren over ‘J’accuse’ van Polanski. “We hebben getwijfeld om de film te programmeren”, vertelt een communicatieverantwoordelijke van cinema Palace. “Op het filmfestival van Venetië was er consternatie, maar de film is daar wel in de prijzen gevallen. We hebben beslist de film ook te tonen omdat we een verschil zien tussen de persoon en de kunstenaar Polanski.”

In december is iedereen welkom om een debat over de film en Polanski bij te wonen. “We willen dit debat openen, maar niet op sociale media en zal zeker niet op onze gevel. Iedereen is daarbij welkom, maar we willen dit onderwerp wel academisch benaderen. Daarom hebben we ook een professor uitgenodigd die er onderzoek naar gedaan heeft.”