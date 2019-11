Schandaal in Spanje: deelneemster Big Brother wordt verkracht en krijgt dat te zien in dagboekkamer

In Spanje is een schandaal uitgebroken rond het populaire tv-programma Big Brother. Twee jaar nadat twee kandidaten uit het programma gezet worden na een vermeende verkrachting, heeft een Spaanse krant beelden te pakken gekregen van hoe het slachtoffer een dag later geconfronteerd werd met de beelden. De makers waren gewoon blijven opnemen tijdens de verkrachting.

Op zaterdag 4 november 2017 kwam er een verrassende mededeling voor tv-kijkend Spanje. Twee 24-jarige kandidaten hadden het Big Brother-huis in Guadalix de la Sierra verlaten. “De makers van Big Brother hebben beslist om José Maria Lopez uit het programma te zetten voor ontoelaatbaar gedrag, en vinden het gepast om Carlota Prado het huis te laten verlaten”, werd op Twitter gepost.

De avond voor die mededeling, op vrijdag 3 november, zou Lopez Prado in haar slaap verkracht hebben terwijl de camera’s aan het draaien waren. Het slachtoffer diende een klacht in, en nu de rechtszaak in aantocht is heeft het Spaanse El Confidencial documenten uit het gerechtelijk dossier vastgekregen. Een bewijsstuk in het dossier is een video die Spanje met verbazing slaat.

Dagboekkamer

De video werd een dag na de verkrachting gemaakt. De verdachte had het huis toen al verlaten, maar Prado nog niet. Zij staat in de befaamde dagboekkamer en krijgt daar plots de beelden te zien van de vorige avond. Want de camera’s, die waren toen gewoon blijven draaien. De uitdrukking op haar gelaat wordt steeds angstiger. “Stop, zet het af, alsjeblieft”, vraagt ze huilend aan Big Brother. Die antwoordt dat hij vindt dat ze de beelden moet zien, en belooft dat de kijkers ze nooit te zien zullen krijgen. Na lang aandringen mag Carlota het huis verlaten.

Bekijk de hallucinante beelden hier.

Het proces nadert nu, maar met Carlota gaat het twee jaar later niet beter. Ze zit nog steeds in de psychiatrie en ondergaat al twee jaar therapie, krijgt medicatie en is werkonbekwaam.