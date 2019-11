Prins Andrew legt publieke functies “voor onbepaalde tijd” neer na schandaal Epstein

De Britse prins Andrew, de tweede zoon van koningin Elizabeth II die in opspraak kwam vanwege zijn banden met de Amerikaanse financier Jeffrey Epstein, zet zijn publieke activiteiten stop. Dat maakte de prins woensdag bekend. Epstein beroofde zichzelf van het leven in de gevangenis, nadat hij vervolgd werd voor seksueel misbruik van minderjarigen.

“Het is duidelijk geworden voor mij de voorbije dagen dat de omstandigheden van mijn omgang in het verleden met Jeffrey Epstein de werkzaamheden van mijn familie en mij verstoren”, zei prins Andrew in een persbericht. “Ik vroeg Hare Majesteit om mijn publieke activiteiten in de nabije toekomst stop te zetten.” Volgens de prins gaf de koningin hem daarvoor toestemming.

LEES OOK. Ze werkte als ‘hoerenmadam’ van Epstein en kent de waarheid over prins Andrew, maar is spoorloos verdwenen (+)

De 59-jarige zoon van Queen Elizabeth II ligt al langer onder vuur voor zijn goede verstandhouding met Epstein. Die Amerikaanse zakenbankier werd in 2008 veroordeeld wegens betaalde seks met een zestienjarige. Dit jaar kwam hij opnieuw in opspraak wegens misbruik van minderjarige meisjes. Maar op 10 augustus werd hij dood aangetroffen in zijn cel in New York.

Naar aanleiding van die zaak verschenen in de Britse pers ook berichten over de band tussen Epstein en prins Andrew. Zo doken er videobeelden op van een bezoek van Andrew aan Epstein in 2010, dus twee jaar na diens veroordeling.

Maar vooral sinds een tv-interview zaterdag ligt prins Andrew zwaar onder vuur. Er wordt hem verweten daarin weinig empathie te hebben getoond voor de slachtoffers van Epstein. Prins Andrew besprak in het interview zijn banden met Epstein, maar ook de beschuldigingen van een Amerikaanse vrouw die zei dat ze gedwongen was om drie keer seks te hebben met hem, zelfs toen ze nog minderjarig was. Daarover zei Prins Andrew dat hij zich dat niet kon herinneren.

Bedrijven en universiteiten distantiëren zich

De affaire rond Epstein is ook op andere vlakken schadelijk voor Andres. Zo heeft het Britse telecombedrijf BT woensdag aangekondigd dat het weigert om het digitaal leerprogramma iDEA (Inspiring Digital Enterprise Award) nog te steunen als de Hertog van York peetvader van het programma blijft.

Drie Australische universiteiten, de Bond University van Queensland, de Murdoch University en de RMIT universiteit van Melbourne, hebben verklaard dat ze hun samenwerking met het Pitch@Palace-programma, een organisatie van de prins die ondernemers en start-ups helpt, willen beëindigen. Verschillende bedrijven kondigden dinsdag al aan dat ze de organisatie van de prins niet langer willen sponsoren, terwijl de Londense Metropolitan University de prins zijn titel van peetvader wilde ontnemen.

Bankengroep Standard Chartered besliste het partnerschap niet te vernieuwen en ook internationaal accountants- en adviesorgaan KPMG wil het sponsoringscontract met Pitch@Palace niet verlengen. Britse bank Barclays is naar eigen zeggen bezorgd om de situatie en bereid om haar positie te herzien.