Verzekeraar komt niet over de brug: Zuid-Afrikaanse familie dragen volle lijkzak binnen in kantoor

Een Zuid-Afrikaanse familie kreeg een zware klap toen een van de familieleden een tijdje geleden overleed. Maar toen bleek dat de verzekeraar, die de kosten van de begrafenis zou dekken, niet over de brug kwam, namen twee vrouwen het lot in eigen handen. Op een even bizarre als lugubere manier.

Op een video die viraal ging, zien we de vrouwen een - volle - lijkzak een kantoor van verzekeraar Old Mutual binnenzeulen in KwaZulu-Natal. Als ze even later opnieuw buitenkomen, krijgen ze de zak, met de hulp van omstaanders, in hun kofferbak. Gevraagd naar wat er aan de hand is, antwoorden ze dat de verzekeringsmaatschappij het geld voor de begrafenis niet wilde betalen. “Nu is dat wel gebeurd”, zegt een van hen.

Old Mutual reageerde op Twitter en sprak van een “geïsoleerde en “betreurenswaardig” incident. “In dit dossier moesten nog enkele extra onderzoeken gevoerd worden”, zo luidt het. “Daarna werd het geld gestort.”

De vrouwen werden even later geïnterviewd en vertelden dat ze van het mortuarium de toestemming gekregen hadden om het lichaam van hun geliefde even mee te nemen. Kwestie van de verzekeringsmaatschappij te overtuigen met de juiste argumenten dus.