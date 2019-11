Landbouwer (68) overleden na tragisch ongeval met mestkar

Veurne - Een 68-jarige landbouwer is woensdag in Veurne in de vooravond om het leven gekomen na een ongeval waarbij een mestkar betrokken was. Het ongeval gebeurde rond 17 uur in de afgelegen Kosterstraat, een weg in De Moeren tussen Adinkerke en Veurne.

Het ging om een bijzonder tragisch ongeval op het erf van de zoon van de man. Die had zijn bedrijf sinds zijn pensioen overgelaten aan zijn zoon. Hij kwam er echter nog erg regelmatig om mee te helpen op het erf en de landerijen.

“Het ongeval gebeurde na afloop van werken op de landerijen waarbij de mest was gebruikt”, zegt commissaris Jorik Debruyne van politiezone Spoorkin. “De landbouwer wou nog een handeling uitvoeren en reed de tractor op het erf. Wat de man nog wou doen is onduidelijk maar hij raakte klem met zijn arm in de ronddraaiende delen van de cardanas, de koppeling tussen de tractor en de mestkar. Doordat hij meegetrokken werd liep hij inwendige verwondingen op waaraan hij ter plaatse overleden is. De MUG-arts is nog een reanimatie gestart maar tevergeefs. De familie van de man werd ter plaatse opgevangen door de politie.”

Het parket van Veurne werd verwittigd maar het onderzoek blijft bij de lokale politie. Het gaat om een tragisch ongeval zonder enig kwaad opzet. Er wordt ook geen onderzoek geopend door het arbeidsauditoraat.