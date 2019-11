Kater na het “feest van liefde”

Op 11 oktober was het nog “feest van liefde” tussen Trump en de Chinese vicepresident Liu He. Nu zit het er weer bovenarms op... Foto: AP

Na de Aziatische beurzen doken de Europese beurzen woensdag zo goed als allemaal in het rood. En ook de Amerikaanse openden negatief. Eerst maakte Trump de beleggers zenuwachtig en daarna sprak het Amerikaanse Congres zijn openlijke steun uit voor de demonstranten in Hongkong. En dat konden ze in Peking absoluut niet appreciëren. Jammer, want vorige maand sprak Trump nog van een “feest van liefde” tussen de VS en China.

Zijn we op de beurzen weer vertrokken voor een spelletje ‘hoger ­– lager’, met als quizmasters van dienst nu eens Donald Trump, dan weer Xi Jinping, en met als finalevraag: waar blijft dat handelsakkoord tussen de VS en China? Bij hoopgevend nieuw gaan de beurzen omhoog, bij slechts nieuws duiken de beurzen in het rood. Dat laatste was ook nu weer het geval.

Nochtans veelbelovend

Vijf weken geleden zag het er nochtans allemaal veelbelovend uit. Op 11 oktober sprak Trump, nooit om een straffe quote verlegen, nog van “een feest van liefde”, toen hij samen met de Chinese vicepremier Liu He het naar eigen zeggen “historische princiepsakkoord” tussen hun beider landen aankondigde. Meteen schrapte de president ook de verhoging van de Amerikaanse importheffingen op 250 miljard dollar aan Chinese producten die op 15 oktober zou ingaan.

Tot er dinsdag plots een kink in de kabel kwam. Vond Trump het stilaan welletjes dat er na vier weken ‘puntjes op de i zetten’ nog altijd geen doorbraak was? Of was het een – doorzichtige – poging om de inzet nog wat te verhogen in de wetenschap dat over minder dan vier weken nieuwe Amerikaanse strafheffingen van kracht (kunnen) worden op nog eens 156 miljard dollar aan Chinese producten? Feit is dat Trump plots druk op de ketel zette: hij dreigde ermee de handelstarieven “gewoon verder te verhogen als we geen akkoord bereiken met China”. En niet zomaar een akkoord, maar een deal “die ik leuk vind”, zo benadrukte hij bij persbureau Reuters.

Protest in Hongkong

Aanvankelijk bleef het rustig in Peking. Daar weten ze al langer hoe onvoorspelbaar en wispelturig de Amerikaanse president is. Tot woensdag, toen de Chinezen te horen kregen dat de Amerikaanse Senaat een resolutie had aangenomen om de demonstranten te steunen die in Hongkong al weken actie voeren voor meer democratie en minder Chinese inmenging. Vooral de waarschuwing aan het adres van Peking om het protest vooral niet met geweld neer te slaan, werkte als een rode lap op een stier. China dreigde meteen met nieuwe tegenmaatregelen – welke, dat valt nog te bezien – en waarschuwde de VS op zijn beurt zich niet te mengen in wat China beschouwt als een “interne aangelegenheid”.

De gevolgen lieten niet lang op zich wachten. De beurzen van Hongkong, Sjanghai en Tokio zakten 0,7 procent, Seoel 1,1 procent en Sydney 1,35 procent. De Europese beurzen volgden woensdag dat voorbeeld en zakten een half tot één procent. Brussel kon als enige de schade ietwat beperken. En in de VS zelf openden ook de belangrijkste graadmeters voor de handel in Amerikaanse aandelen – de S&P500, de Nasdaq en de Dow Jones – eensgezind lager. Meteen lijkt een einde gekomen aan een ‘eindejaarsrally’ die bijna zes weken lang het mooie weer maakte op de beurzen. Voorlopig toch, want met de huidige bewoner van het Witte Huis weet je nooit.