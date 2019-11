Moordmysterie op Malta: gaf één van de machtigste zakenmannen de opdracht voor bomaanslag op journalist?

Malta werd woensdagochtend met een schok wakker. Yorgen Fenech, een van de machtigste zakenmannen van het eiland, was gearresteerd toen hij het land probeerde te verlaten. Vermoed wordt dat hij opdrachtgever is voor de bomaanslag in 2017 op de Maltese onderzoeksjournaliste en blogster Daphne Caruana Galizia. Zij werkte aan een corruptiedossier waarin Fenechs naam en die van twee toppolitici stonden.