Joseph Akpala is topfit voor KV Oostende, met dank aan… Club Brugge

Nergens beter dan thuis. Na een avontuur in het Midden-Oosten speelt Joseph Akpala (33) weer in België, het land waar zijn goals en zijn glimlach zijn handelsmerk werden. Twee oude vrijsters van hem liggen aan de basis van zijn terugkeer: scoren doet hij straks in het shirt van KV Oostende, topfit worden kon hij in alle rust bij... Club Brugge. En waar gaat KVO morgenavond op bezoek? Juist. “Saudi-Arabië de financiële slag van mijn leven? Bijlange niet.”