Het Kompany-effect: Anderlecht verkoopt 30% meer shirts

Sportief loopt het nog niet gesmeerd, maar commercieel gaat het wel heel goed met Anderlecht. De club verkoopt in zijn fanshop dertig procent meer shirts dan vorig seizoen. Toen was Adidas nog de shirtsponsor, nu is dat het Spaanse merk Joma.

De reden voor de meerverkoop is simpel. De terugkeer van Vincent Kompany zorgde ervoor dat de shirts met de naam van de verdediger en het rugnummer 4 vlot over de toonbank gingen. Daarnaast is het succes te danken aan de terugkeer naar het traditionele paars en wit en zijn er geen speciale kleuren meer zoals bij Adidas. Bovendien mochten de fans meedenken bij het ontwerpen van het Anderlecht-shirt.

Uiteraard voert Kompany de top 3 aan van meest verkopende shirts. Hij wordt gevolgd door Yari Verschaeren en Nacer Chadli. Opvallend is ook dat Samir Nasri populair is. Joma verwacht overigens dat het eindresultaat van de shirtverkoop nog positiever zal zijn, want de Anderlecht-truien worden niet alleen meer verkocht in de fanshop in het stadion, maar ook in sportwinkels over het hele land. Als Anderlecht de Champions League of Europa League haalt, betaalt Joma bonussen in zijn contract. Die verbintenis loopt voor vijf jaar en nu al staat vast dat ook volgend seizoen paars en wit de kleuren zullen zijn voor het eerste en tweede shirt.