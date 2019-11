Vijftien doden bij aanval van Syrisch regime op vluchtelingenkamp

Bij een raketaanval van het Syrische leger op een vluchtelingenkamp in het noordwesten van Syrië, aan de grens met Turkije, zijn vijftien burgers gedood. Onder hen zijn zes kinderen, zegt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, een ngo uit Groot-Brittannië die de oorlog in Syrië monitort.

Het leger zou het overbevolkte Qah-vluchtelingenkamp geviseerd hebben, waarin ontheemden uit het noordwestelijke gouvernement Idlib en het centrale Hama verblijven. De Syrisch-Amerikaanse Medische Organisatie (SAMS), die klinieken in rebellengebied openhoudt, bevestigt een aanval van Syrische troepen met twee raketten in het kamp. De raketten ontploften op 25 meter van een hospitaal. “Drie stafleden raakten gewond. Patiënten werden onmiddellijk geëvacueerd”, zegt SAMS in een persbericht.

Idlib, bij Turkije, is grotendeels in handen van de rebellen. In april begon de Syrische regering een grote militaire operatie tegen rebellen in Hama en Idlib, waardoor duizenden inwoners op de vlucht sloegen.