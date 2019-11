Kevin De Bruyne vindt het schandalig. Bondscoach Roberto Martinez raakt erdoor gefrustreerd. Maar moeten we de oorzaak waarom we zo klagen over de geleide loting op 30 november niet vooral bij onszelf zoeken?

Het is natuurlijk wel wat raar als Kevin De Bruyne, goed voor een weekloon dat de 300.00 euro overschrijdt, klaagt dat voetbal ‘business’ is geworden. We vragen ons af of de Rode Duivel had geklaagd indien ...