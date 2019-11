Bölöni mist bij Antwerp twee sleutelspelers in zijn 100ste match

De inhaalmatch tegen AA Gent wordt voor Laszlo Bölöni (66) zijn honderdste match als trainer van Antwerp. Van de vorige 99 won hij er 41, speelde hij er 26 gelijk en verloor hij er 32 – goed voor een gemiddelde van 1,51 punt per match. Goeie cijfers als T1 van een ploeg die uit tweede klasse kwam, al is het opvallend dat het doelsaldo negatief is: 138 goals voor, 140 tegen.

Om dat saldo weer in balans te brengen, kan Bölöni vanavond geen beroep doen op sleutelspelers Defour en Lamkel Zé. Defour is nog altijd out en mist ook de match van zondag in Gent, Lamkel Zé is geelgeschorst. De logische keuze om de Kameroener te vervangen is Mirallas, al weet je met Bölöni nooit. Een van de constantes in zijn periode op de Bosuil is dat hij om de zoveel tijd uitpakt met een verrassende keuze. Tegen Club Brugge zat zowel Mirallas als Refaelov op de bank.

