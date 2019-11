Een blik in het hoofd van AA Gent-coach en gentleman Jess Thorup: “Noem me geen asshole, maar ik kan ook behoorlijk hard zijn”

Een cappuccino en een groene thee. En de paarden zijn meteen los. Jess Thorup (49) is immers een prater, of dat nu in de Ghelamco Arena of in een koffiebar in de schaduw van de Gentse Sint-Baafskathedraal is. Tien dagen na de beste Gentse week uit zijn carrière gunt de Deen ons een blik in zijn methodiek. Over het belang van ogen, korte broeken, wekelijks overleg en de raad van een gewezen soldaat.