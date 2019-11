Partner van vermoorde Stéphane (42) komt getuigen in assisenzaak: “Mijn vriend stierf voor drie zalmforellen”

Dilbeek - Op de derde dag van het assisenproces rond de moord op restauranthouder Stéphane Geens (42) uit Dilbeek getuigde zijn partner Chris Engering. Ook de ouders van beschuldigde Davy V.V. kwamen aan het woord.

“Mijn vriend stierf voor drie zalmforellen.” Met die woorden duidde Chris Engering (47), de partner van slachtoffer Stéphane Geens, de zinloosheid van zijn dood, intussen meer dan vier jaar geleden. Stephanie J. en Davy V.V. staan terecht voor moord op de restauranthouder van The Pond in Dilbeek. Geens overleefde vijf schoten met twee wapens niet.

Engering verraste met een grote foto van haar ex, die ze tegen de tafel van de rechters van het hof plaatste. De vrouw getuigde over de lijdensweg die hij als werkgever aflegde met V.V. “Hij bezorgde hem veel stress door geregeld niet of te laat te komen opdagen in het restaurant”, aldus Chris.

“Als Davy afbelde, werd Stéphane gek. Hij wilde hem ontslaan, maar een week voor de feiten leek V.V. zich herpakt te hebben. Vermoedens van diefstal hadden we al langer. Wat niemand weet, is dat we op een nacht de test deden en op een bank in het restaurant bleven slapen met de deur op slot. De twee huurders probeerden de deur te openen. Toen was voor Stéphane de maat vol.”

Kort lontje

Zeker toen Geens erop uitkwam dat V.V. die fatale dag achter zijn rug drie zalmforellen had verkocht voor 15 euro. De centen stak V.V. op zak.

“Nochtans waren de afspraken duidelijk”, ging schoonheidsspecialiste Chris verder. “V.V. mocht geen vis uit de vijver verkopen na sluiting en zonder aanwezigheid van Stéphane. De opgestapelde woede bereikte die dag een kookpunt. Als hij voelde dat hem onrecht werd aangedaan, had hij een kort lontje.”

Engering legde een moedige getuigenis af en spaarde haar partner niet. Stéphane bleek ook niet de gemakkelijkste te zijn. Een incident in haar schoonheidssalon moet dat illustreren. “Uit jaloezie omdat ik naar een etentje was gegaan, stapte hij op een dag mijn zaak binnen en sloeg hij de producten van de toonbank”, zei Engering. “Hij was als buskruit dat elk moment kon ontploffen.”

Fysiek geweld

Echt fysiek geweld gebruikte hij twee weken voor zijn overlijden tegen Stephanie J. Hij greep haar bij de keel en gooide haar met het hoofd tegen de muur. J. postte de aanval met een kopstoot op haar Facebookpagina.

Ouders steunen zoon

Ook de ouders van Davy V.V. kwamen woensdag getuigen in de assisenzaal. Tijdens de gesprekken werd duidelijk dat ze hun zoon door dik en dun blijven steunen. Toen advocaat Kristiaan Vandenbussche namens de burgerlijke partij zei dat Davy’s broer Thierry tijdens de verhoren gezegd had dat hun ouders veel zaken hebben verzwegen, antwoordden deze laatsten: “Thierry liegt.”

Nog volgens Thierry mocht zijn broer gestolen kledingstukken op de zolder van zijn ouders verbergen, wat ze ontkenden. De mama van V.V. had enkele dagen voor de feiten gezegd dat ze voelde aankomen dat er ongelukken zaten aan te komen tussen J. en Geens. Ze kreeg gelijk. Op 22 september 2015 ’s avonds werd Geens doodgeschoten. Over wie welke schoten gelost heeft, is het laatste woord nog niet gezegd.