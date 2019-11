Slapen met de Duivel(s)

Trainerswissel van 50 miljoen

Hij begreep er niets van, Jan Vertonghen. Op 10 augustus begon het nieuwe seizoen van Tottenham met een thuismatch tegen Aston Villa, maar de ervaren verdediger zat niet in de wedstrijdkern. Met een lip zo lang als zijn onderkin keek hij van op de tribune toe hoe Toby Alderweireld en Davinson Sánchez het centrale duo vormden. Zowel in Londen als in België werd met verbijstering gereageerd.

Na afloop ontkende Mauricio Pochettino dat er een haar in de boter zat tussen hem en de Belg. “Als iedereen fit is, is het niet makkelijk een basisploeg op te stellen”, zei de Argentijn. “Er is geen dispuut. We hebben meer dan 25 jongens in de kern: iedereen moet begrijpen dat we op elke plek een pak goede spelers hebben.”

Uiteindelijk zou het tot 1 september en de derby op Arsenal duren voor Vertonghen werd opgevist. Tot vandaag heeft Jan Vertonghen het raden naar wat Pochettino drie weken lang in augustus bezielde. Net zoals Toby Alderweireld nog altijd niet weet waarom hij twee jaar geleden amper aan spelen toekwam. De buitenwereld gokte erop dat het aflopende contract van de Belgen er iets mee te maken had. Om dezelfde reden verdwenen andere sterkhouders als Kyle Walker (nu Man City) en Danny Rose uit de ploeg.

Mourinho’s verklaring dat hij met de bestaande spelers wil werken, kan als een uitgestoken hand worden gezien

In de nasleep van het ontslag van Pochettino komen andere verhalen naar buiten. Dat de Argentijn de controle over de kleedkamer verloren had en sterke karakters als Vertonghen of de Deen Christian Eriksen wilde aanpakken. De Argentijn was al sinds 2014 aan de slag in Noord-Londen en bracht het team van de subtop naar de Champions League-finale. Maar na vijf jaar werken met dezelfde spelers was er sleet op de werkrelatie gekomen. Zo lang het sportief goed ging,bleven kleine spanningen onder water en werkten de spelers zonder morren de fysiek loodzware trainingen af. Toen de resultaten bergaf gingen, nam de trainingslust af.

Volgens een verhaal op de goed ingevoerde website The Athletic waren trainer en spelers uiteengegroeid. “Kijk hem niet in het gezicht aan”, zouden spelers elkaar hebben aangepord over Pochettino. De Argentijn liet zich minder vaak zien op het trainingsveld en na de zware 2-7-nederlaag tegen Bayern München, op 1 oktober, volgden de eerste geruchten over een ontslag. De historische Champions League-finale tegen Liverpool was toen amper vier maanden voorbij.

Daniel Levy, de al even ambitieuze als meedogenloze voorzitter van Tottenham, zou toen al hebben uitgekeken naar een mogelijke vervanger. Brandon Rodgers, de succescoach van Leicester, zou volgens The Daily Mail zijn eerste keuze zijn geweest. Maar de Thaise eigenaars van Leicester hielden het beeld stijf en zo begon Levy te denken aan een trainer die hij in het verleden bewonderde: José Mourinho, de man met een groot palmares en een nog grotere reputatie.

Na zijn ontslag bij Manchester United, in december vorig jarig, had “The Special One” zorgvuldig aan zijn pr gewerkt. In 2015, na zijn tweede ontslag bij Chelsea, verklaarde hij nog dat hij “nooit voor Tottenham zou werken” omdat zijn liefde voor de Chelsea-fans te groot was. Maar toen hij in maart van dit jaar het nieuwe stadion van Tottenham bezocht was hij vol lof. Mourinho was in White Hart Lane als trainer van een legendenteam van Inter Milaan. Na afloop nam hij uitgebreid de tijd om met de mensen van Tottenham te verbroederen. Toen de resultaten ook in de competitie kelderden, besloot Tottenham-voorzitter Daniel Levy in te grijpen. José Mourinho weigerde vorige maand een jobaanbieding van Lyon omdat hij “in onderhandeling was met een andere club”. De gesprekken zouden gevoerd zijn door de Israëlische supermakelaar Pini Zahavi, bekend in België door zijn activiteiten bij Moeskroen. Zahavi was ook de man die Mourinho ooit naar Chelsea bracht.

Hoe goed Mourinho zijn pr ook verzorgde, veel supporters van Tottenham begrijpen de aanstelling niet. Het beleid van de Spurs is de voorbije jaren ingegeven door zuinigheid en geduldig bouwen aan een team van jonge spelers. Die aanpak lijkt compleet haaks te staan op de werkwijze van Mourinho. Of het nu bij Chelsea, Inter Milaan, Real Madrid of Manchester United was, telkens eiste de Portugees grote investeringen als hij ergens aan de slag ging. Op sociale media reageerden heel wat supporters teleurgesteld omdat hun succestrainer Mauricio Pochettino de versterking niet (voldoende) kreeg en Mourinho nu wel de miljoenen mag verbrassen.

Al is dat laatste nog maar de vraag. In een korte reactie op de website van de Spurs vielen twee zinnen van Mourinho op: “De kwaliteit in de spelerskern en de jeugdopleiding maakt me enthousiast. Te kunnen werken met deze spelers heeft me aangetrokken.”

Was zijn doortocht bij Manchester United een mislukking (ook al won hij nog de Europa League en werd hij tweede, het beste resultaat sinds het vertrek van Alex Ferguson), dan zou Mourinho’s nieuwe start met Tottenham anders kunnen zijn. De kwaliteit van de kleedkamer is hoger dan in 2016 bij Man U. Spelers die in juni nog de Champions League-finale speelden, kunnen het voetballen niet verleerd zijn.

Matennaaier

Indien de spelers uitgekeken waren op Pochettino, hebben ze nu een nieuwe kans om zich te herpakken. Dat geldt ook voor de spelers wier contract afloopt op het einde van het seizoen. Onder hen de Deense spelmaker Christian Eriksen – die als eerste schuldige wordt aangewezen voor het verminderde spel – en de Belgische verdedigers Jan Vertonghen en Toby Alderweireld.

Vanaf 1 januari hebben Vertonghen en Alderweireld het recht om met andere clubs te onderhandelen. Hun contract gaat dan de laatste zes maanden van de looptijd in. De komst van Mourinho kan betekenen dat ze alsnog een nieuwe overeenkomst bij de Spurs tekenen. Mourinho’s verklaring dat hij met de bestaande spelers wil werken, kan als een uitgestoken hand worden gezien.

Terwijl Toby Alderweireld op zijn dertigste nog meerdere opties heeft, kan vooral Jan Vertonghen (32) oren hebben naar een verlengd verblijf in zijn geliefde Noord-Londen. Sportief zijn er geen bezwaren. José Mourinho staat erom bekend zijn blok laag te zetten. De verdedigers kunnen er in een relatieve zetel voetballen, met weinig ruimte in de rug.

Toby Alderweireld was een transferdoelwit voor Mourinho toen hij bij Manchester United zat. Alleen de koudwatervrees van Man U-CEO Ed Woodward zorgde ervoor dat de deal niet kon doorgaan.

Met Vertonghen heeft Mourinho dan weer een verleden toen hij trainer van Chelsea was. Hij verweet de Belg een matennaaier te zijn toen die het in 2013 aan de stok kreeg met Chelsea-spits Fernando Torres. Achteraf bekeken kon dat net zo goed als een compliment van The Special One worden gezien. Tottenham slaapt misschien met de duivel, Mourinho heeft altijd wel iets gezien in zijn Duivels.