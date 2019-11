Opnieuw geen staatsbon

Het Agentschap van de Schuld zal ook in december geen staatsbon uitgeven. De schatkist verwijst naar de lage rente. Het is al de derde maal dit jaar dat geen staatsbon wordt uitgegeven.

Normaal worden de staatsbons – waarmee het Agentschap van de Schuld mikt op de particuliere belegger – viermaal per jaar uitgegeven. Maar door de negatieve tienjaarsrente zou het rendement van een nieuwe staatsbon lager zijn dan nul en is de kans dus zeer groot dat er amper of geen particuliere beleggers op zouden intekenen. Het is niet voor het eerst dat de Schatkist de uitgifte overslaat: in december vorig jaar was er ook geen uitgifte, net als in juni en september van dit jaar.

De financiering van de staatsschuld komt alvast niet in het gedrang door het schrappen van de staatsbon, klinkt het bij het Federaal Agentschap van de Schuld. Ons land had eind oktober een uitstaande schuld van 399,1 miljard euro. Voor 30,25 miljard euro daarvan moest dit jaar nieuwe financiering worden gezocht en dat is al voor 99,95 procent gelukt.(krs, blg)