Alibaba wil 10 miljard euro ophalen in Hongkong

Alibaba krijgt op 26 november een notering in Hongkong. Met de hele operatie wil de Chinese internetgigant omgerekend 10 miljard euro ophalen.

Vijf jaar nadat het bedrijf van oprichter en multimiljardair Jack Ma een beursnotering kreeg in New York, krijgt Alibaba binnenkort ook een notering op de beurs van Hongkong. In een verklaring op de website laat de e-commercereus weten dat de introductieprijs is vastgelegd op 176 Hongkongdollar, omgerekend circa 20,30 euro. Dat is niet alleen een korting van 6 procent ten opzichte van de eerder aangekondigde maximumprijs van 188 HK$ maar ook 3 procent onder de slotkoers van dinsdagavond in New York.

Met een opbrengst van minstens 88 miljard Hongkongdollar – dat is omgerekend een slordige 10,1 miljard euro – wordt het de grootste beursgang in Hongkong sinds 2010. De groep, opgericht in 1999, realiseerde in 2014 op Wall Street de grootste beursintroductie aller tijden, met een opbrengst van 25 miljard dollar.(krs)