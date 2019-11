Prestigieuze award voor Walibi

De ‘Popcorn Revenge’, een interactieve darkride die Walibi in de lente van 2019 opende, heeft de internationale TEA Thea Award 2019 voor ‘Outstanding Achievement’ gekregen, een van de meest prestigieuze onderscheidingen in de sector van de themaparken.

“Popcorn Revenge combineert innovatieve beeld- en geluidstechnologie met baanbrekende non-lineaire bewegingen en stijlvolle decors. Het zorgt voor een nieuw soort sensaties voor jong en oud”, zegt Jean-Christophe Parent , algemeen directeur van Walibi Belgium. De attractie is een belangrijk onderdeel van Walibi’s vernieuwingsplan dat het park tegen 2023 voor driekwart moet transformeren, het aantal bezoekers moet laten groeien tot 1,8 miljoen en waarmee een investering van 100 miljoen euro is gemoeid.

De prestigieuze award is voor Walibi een mooi orgelpunt van een prima jaar: ondanks de hittegolf ontving het pretpark drie procent meer bezoekers en realiseerde het een omzet van 40,7 miljoen euro. Walibi Belgium, dat zijn deuren opende in 1975, maakt sinds 2006 deel uit van de Franse Compagnie des Alpes. De pretparkdivisie van die groep zette in zijn laatste boekjaar een omzet neer van 381 miljoen euro: 10,7 procent daarvan is afkomstig van België. (krs)