Stakingen in heel België bij AB InBev

Bij AB InBev is woensdagmorgen een 24 urenstaking uitgebroken in alle brouwerijen (Leuven, Jupille, Hoegaarden en Belle-Vue) en depots in ons land. Het gemeenschappelijk vakbondsfront had daartoe opgeroepen.

Bonden en directie zaten dinsdag samen voor een eerste vergadering over een nieuwe cao, maar daar liep het volgens Kris Croonenborghs (ABVV-Horval) al meteen fout: “Terwijl wij aandrongen op een uitbreiding van de werkzekerheidsgarantie gaf de directie op een arrogante manier aan dat ze die wilde inperken. Toen de standpunten na drie uur onderhandelen nog steeds ver uit mekaar lagen, hebben we beslist tot deze 24 urenstaking.”

Volgens zijn ACV -collega Kris Vanautgaerden is dit maar het topje van de ijsberg. Zo slaagt AB InBev er maar niet in om de lonen correct uit te betalen. “Door een verkeerde verwerking van de loonadministratie (bij een onderaannemer, nvdr.) in India wordt het aantal effectief gewerkte dagen niet correct geregistreerd door het sociaal secretariaat in ons land en dus ook foutief doorgegeven aan de RSZ-administratie. Dit heeft op termijn voor de betrokken werknemers negatieve consequenties voor de berekening van het pensioen”, aldus Vanautgaerden. Door de vele wissels in het management blijven de problemen aanslepen, klinkt het nog.

De directie van AB InBev kan de impact van de staking op de bedrijfsactiviteiten naar eigen zeggen nog niet inschatten. Ze wil “het sociaal overleg alle kansen geven” en geeft daarom “geen verdere publieke verklaringen”. Donderdagochtend zitten bonden en directie opnieuw aan tafel.(krs, blg)