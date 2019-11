Prins Andrew stopt met “publieke activiteiten”

De Britse prins Andrew, die in opspraak kwam wegens zijn banden met de Amerikaanse financier Jeffrey Epstein, zet zijn publieke activiteiten tot nader order stop. Dat maakte de prins woensdag bekend. Epstein beroofde zichzelf deze zomer van het leven in de gevangenis, nadat hij vervolgd werd voor seksueel misbruik van minderjarigen.

“Het is duidelijk geworden voor mij dat mijn omgang in het verleden met Jeffrey Epstein de werkzaamheden van mijn familie en mij verstoren”, zei prins Andrew in een persbericht. “Ik vroeg Hare Majesteit daarom om mijn publieke activiteiten in de nabije toekomst stop te zetten.”

De 59-jarige zoon van Queen Elizabeth II ligt al langer onder vuur wegens zijn goede verstandhouding met Epstein. Die werd in het verleden veroordeeld voor betaalde seks met een zestienjarige, toch bleven Epstein en de prins elkaar geregeld zien.

Een tv-interview dit weekend over de zaak, waarin prins Andrew weinig empathie toonde met de slachtoffers van Epstein, was voor veel Britten én ook Britse bedrijven de druppel. Onder meer het Britse telecombedrijf BT en ook enkele universiteiten verbraken de voorbije dagen hun banden met de prins. (wer)