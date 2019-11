“Ja, Trump beval ons Oekraïne onder druk te zetten”

Gordon Sondland, de Amerikaanse ambassadeur bij de EU, is geen carrièrediplomaat. Hij vergaarde een fortuin met hotels, sponsorde de campagne van Trump en kreeg als beloning een ambassadeurspost toegeworpen.

Of hij die ambassadeurstitel vandaag nog steeds als een beloning ziet, moet nog blijken. Woensdag moest Sondland – volgens waarnemers dé kroongetuige in dit onderzoek – voor het oog van miljoenen Amerikanen getuigen in het kader van de lopende afzettingsprocedure tegen Trump. Meteen werd duidelijk dat Sondland niet langer bereid was zich voor zijn president onder een voorbijrazende trein te werpen.

Ja, op vraag van Trump moest Sondland de pas verkozen Oekraïense president Volodymyr Zelensky zover krijgen dat hij een corruptieonderzoek aankondigde tegen de zoon van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden, zo verklaarde Sondland. Bedoeling ervan? De verkiezingscampagne van Biden – de belangrijkste tegenkandidaat van Trump – saboteren.

En ja, om Zelensky onder druk te zetten, werd gedreigd de Oekraïense president niet te ontvangen op het Witte Huis, een bezoek dat voor Oekraïne symbolisch ontzettend belangrijk is. En ja, naast Trump was ook vicepresident Mike Pence en ook de Amerikaanse buitenlandminister Mike Pompeo hiervan tot in detail op de hoogte, aldus nog steeds Sondland.

De bijzonder vranke getuigenis van iemand die toch eerder tot het Trump-kamp wordt gerekend, sloeg in Amerika in als een bom. Wanneer straks wordt bewezen dat Trump met het oog op zijn verkiezingscampagne Oekraïne onder druk zette om tegen een Amerikaanse burger een corruptieonderzoek te openen, kan dat mogelijk tot de afzetting van de president leiden. Indien echter ook bewezen wordt dat Trump desnoods bereid was Oekraïne zowel militaire als financiële hulp te weigeren – een claim van de Democraten – dreigen bovendien aanklachten wegens omkoping en zelfs landverraad. “De getuigenis van Sondland staat daarom nu al voor eeuwig in de boeken van de Amerikaanse politiek”, zo zei een commentator.

Voor alle duidelijkheid: van een afzetting van Trump is nog lang geen sprake: verschillende Republikeinse politici zetten Sondland na zijn getuigenis neer als iemand die vooral “veel van horen zeggen had”. De Amerikaanse vicepresident Pence beklemtoonde in een reactie dat hij nooit ofte nimmer contact had met Sondland, terwijl die laatste beweerde van wel.

En ook Trump deed zijn duit in het zakje. Nadat hij eerder nog de lof zong over Sondland, klonk het gisteren dat hij de man “amper kende”. Komt bij dat Sondland tijdens zijn getuigenis zei niet te hebben gehoord dat Trump militaire en financiële hulp aan Oekraïne zou bevriezen wanneer hij zijn zin niet kreeg.

Om Trump af te zetten als president, moet finaal ook een tweederdemeerderheid worden gevonden in de Amerikaanse Senaat. En net die Senaat is bijzonder stevig in handen van de Republikeinse partij van Trump.