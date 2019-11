Anuna De Wever bezoekt het regenwoud

Klimaatactivistes Anuna De Wever en Adélaïde Charlier zijn dan wel gestrand in Brazilië, ze zetten ook daar hun strijd voort en betoogden er met enkele sympathisanten. Ze trokken ook naar het Amazonewoud, waar ze in contact kwamen met traditionele leiders die aandacht vragen voor het verdwijnen van het regenwoud. De Wever zat er samen met enkel natuurbeschermingsorganisaties. De klimaatactivistes waren met een zeilboot afgereisd naar Zuid-Amerika om in Chili de klimaatconferentie bij te wonen. Toen die conferentie onverwacht werd verplaatst naar Madrid, raakte de boot van Anuna niet tijdig terug. (nba)