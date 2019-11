Standard zet verder in op China en opent weldra kantoor in Shanghai

In de zomer van 2018 kondigde Standard aan dat het ging samenwerken met de Chinese voetbalbond. In functie daarvan haalden de Rouches het Chinese talent Hao Zhang naar België. Woensdag maakte Standard bekend dat het een stapje verdergaat en zijn intrede doet op de Chinese social media-kanalen Weibo en WeChat.

Ook zal het een permanent kantoor in Shanghai openen. Een exacte datum daarvoor is nog niet bekend. “Het personeel zal Chinees zijn”, zegt Pierre Locht, bestuurslid en hoofd jeugdopleidingen van Standard. “Als je ter plekke bent, kun je makkelijker op zoek naar potentiële partners. Altijd op en af reizen maakt je daarin te gelimiteerd. Ons doel? Standard en waar het voor staat bekendmaken in China.”

Sportief interessant

Een commercieel interessante stap dus, waaraan eerder al veel buitenlandse clubs zich waagden. Maar Standard hamert ook op het sportieve belang. China telt bijna anderhalf miljard inwoners en de regering heeft voetbal als één van haar prioriteiten gesteld. Locht: “Op deze manier kunnen we de spectaculaire ontwikkeling van het Chinese voetbal op de voet volgen. Zij zien ons als voorbeeld en met onze expertise in het opleiden kunnen wij ons steentje bijdragen.”

Door de samenwerking wordt de Académie Robert Louis-Dreyfus een officieel oefencomplex van de Chinese bond in Europa. “De nationale (jeugd)ploegen of de clubs kunnen hier op stage komen. Onze ligging (tussen Duitsland, Nederland en Frankrijk, nvdr.) is daarbij niet onbelangrijk.”

Nog opvallend: Star Union, de Chinese partner van Standard, zal vanaf nu op het shirt van de Luikse beloften pruiken.