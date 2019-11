Aanvallend ‘hot’, verdedigend ‘not’

Kwalificatie: 21 op 24. Eerste plaats in groep met Tsjechië (2e), Kosovo (3e), Bulgarije (4e) en Montenegro (5e).

Behalve een misstap in Tsjechië (2-1) walste Engeland met sprekend gemak door zijn kwalificatiepoule. Onder impuls van Harry Kane (12 goals) en Raheem Sterling (8 goals) maakten de Engelsen zelfs meer doelpunten (37 in 8 matchen of 4,6 per match) dan onze Rode Duivels (40 in 10 matchen of 4 per match) in hun poule. In vergelijking met het vorige WK, toen Engeland op de vierde plaats eindigde, is de kern van ‘The Three Lions’ ook sterker geworden in de breedte. De youngsters van twee jaar geleden (Alexander-Arnold, Sterling, Rashford) zijn nu dragende spelers en met nieuw jong geweld als Abraham, Hudson-Odoi, Mount ( Chelsea), Maddison (Leicester)en Sancho (Dortmund) is de offensieve weelde groter dan ooit.

Om kans te maken op hun eerste Europese titel moet Engeland wel zijn verdedigende zaakjes op orde krijgen. Op het WK in Rusland toonden de Engelsen zich centraal achterin (Maguire - Stones) al kwetsbaar en dat is er de voorbije twee jaar zeker niet op verbeterd. Jordan Pickford is geen wereldkeeper en ook defensief op het middenveld is Southgate nog aan het zoeken naar het juiste evenwicht.

(4-3-3): Pickford - Alexander-Arnold, Maguire, Stones, Chilwell - Oxlade-Chamberlain, Winks, Henderson - Sterling, Kane, Rashford