Mannschaft in heropbouw

Kwalificatie: 21 op 24. Eerste plaats in groep met Nederland (2e), Noord-Ierland (3e), Wit-Rusland (4e) en Estland (5e).

Concurrent omdat:

er op elk groot tornooi rekening moet gehouden worden met Duitsland. Buiten Neuer en Kroos schiet er niemand meer over van de generatie die in 2014 het WK won maar met Kimmich, Goretzka, Werner, Sané en Gnabry klopt de nieuwe generatie wel op de deur. Vooral Serge Gnabry (24) ontpopte zich het voorbije jaar tot de revelatie van de Duitse nationale ploeg. De rechtsbuiten van Bayern scoorde maar liefst acht goals in zeven kwalificatiewedstrijden en zit na 13 interlands al aan 13 doelpunten.

Pijnpunt:

Als het van Joachim Löw afhing dan was Duitsland niet eens opgenomen in dit lijstje. De Duitse bondscoach zei vorige week dat hij maar liefst zes landen (Engeland, Frankrijk, Spanje, Italië, Nederland en België) meer kans gaf op EK-winst dan zijn eigen ‘Mannschaft’. Streng maar rechtvaardig(?). Feit is dat de Duitse nationale ploeg volop in heropbouw is na de opdoffers op het WK 2018 (uitgeschakeld in groepsfase) en de Nations League.

(4-2-3-1): Neuer - Klostermann, Süle, Ginter, Schulz - Kroos, Kimmich - Gnabry, Gündogan, Sané - Werner

Bondscoach: Joachim Löw