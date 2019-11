Bosbranden Australië: zwaarste waterbesparing in tien jaar, gevaar voor astma en Belgische crowdfunding

De bosbranden in Australië blijven het land in hun greep houden. Donderdag is vooral deelstaat Victoria zwaar getroffen. Inwoners wordt gewaarschuwd dat hun huizen niet gebouwd zijn om zulke omstandigheden te doorstaan, en mensen met astma moeten vrezen voor zeer gevaarlijke “stormastma” en rook. In de regio van Sydney worden dan weer de zwaarste maatregelen voor waterbesparing in tien jaar tijd van kracht.

In delen van de zuidoostelijke staat Victoria geldt donderdag code rood, de hoogste staat van paraatheid. Een zware brand bedreigt woningen op het platteland nabij Bendigo en bewoners zijn er gewaarschuwd dat ze in gevaar zijn, maar dat het te laat is om te vluchten, dat ze dekking moeten zoeken in hun huis.

Tegelijk verklaarde de Country Fire Authority dat de huizen over het algemeen niet gebouwd zijn om de soort branden die bij een code rood horen te doorstaan. Beter kunnen de inwoners van de staat zo vroeg mogelijk naar de grote steden vluchten als ze kunnen. “Je wil niet door brandende gebieden moeten reizen op het laatste moment, als je afwacht.”

Verschillende parken en ruim tweehonderd scholen in Victoria zijn gesloten.

De weersomstandigheden spelen de branden in de staat in de kaart, met temperaturen boven de 40 graden in het noorden, en sterke wind. Zeker vijfduizend huizen kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk door de wind in het westen van de staat. Inwoners van Mildura zagen de stad oranje kleuren door een stofstorm.

Mildura has turned sepia again as dust blankets the city. @abcmelbourne pic.twitter.com/k6vN57bLCf — Christopher Testa (@cmtesta) November 21, 2019

Gevaar voor luchtwegen

De National Asthma Council Australia waarschuwt dat de rook van de branden een bedreiging is voor mensen met astma, ook als ze niet in de onmiddellijke omgeving van een brand zijn. Daarbovenop is het aantal pollen in de lucht in Victoria “extreem”, klinkt het. De waarschuwingen komen er exact drie jaar nadat op 21 november 2016 tien mensen het leven lieten door “stormastma”.

In South-Australia raakten 33 mensen lichtgewond bij een snel verspreidende brand op het schiereiland Yorke, die al 4.500 hectare in de as legde en meerdere gemeenten bedreigt. Ruim 40 branden braken woensdag uit in de zuidelijke staat, bij “catastrofale omstandigheden”. De weersomstandigheden verbeterden op donderdag, met lagere temperaturen, maar de wind maakte het de brandweer wel moeilijk. Ook in South Australia vormde de rook een bedreiging voor de gezondheid, waarschuwde de gezondheidsautoriteit. De stad Adelaide kwam onder een dikke laag rokerige nevel te liggen.

Foto: AP

Dat was ook opnieuw zo in Sydney en vele andere plaatsen in New South Wales op donderdag. In de staat woedden woensdagavond nog 49 branden, waarvan er 25 niet onder controle waren.

Wegens de aanhoudende droogte gaan in de ruime regio rond Sydney vanaf 10 december de zwaarste waterbesparingsmaatregelen in tien jaar tijd van kracht, wanneer het waterniveau in de dammen verwacht wordt onder de 45 procent te duiken. Dat werd donderdag aangekondigd. Sinds juni gelden al maatregelen van niveau 1, in december wordt dat niveau 2: dan mogen onder meer geen tuinslangen gebruikt worden om tuinen te bewateren of auto’s te wassen, en mag dat enkel tussen bepaalde uren met een emmer of gieter gebeuren.

Belgische crowdfunding

Om Australiërs die getroffen zijn door de branden te steunen, heeft een Belgische dochter van een brandweerman, die op werkvakantie in het land is, een crowdfunding opgezet. Sarah Ansaelens, die momenteel in Manly, een deelgemeente van Sydney, verblijft, hoopt 10.000 dollar in te zamelen voor organisaties als het Rode Kruis Australië en de Koalabescherming.

“Wanneer de Notre-Dame in vlammen opging, werd die verdedigd met miljoenen donaties van miljardairs en luxebedrijven”, schrijft ze. “Momenteel ontvlammen duizenden hectares van een continent… Toon me je hart, België!”