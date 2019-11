Kamp-Trump verliest argument rond timing in impeachmentzaak

Laura Cooper, binnen het Amerikaanse ministerie van Defensie belast is met Oekraïne, kwam getuigen in het impeachmentonderzoek. Foto: AFP

Oekraïne uitte zich al op de dag van het omstreden telefoontje tussen Trump en Zelenski bezorgd over wat er met de Amerikaanse legerhulp zou gebeuren. Dat blijkt uit een getuigenis van defensiemedewerkster Laura Cooper in het impeachmentonderzoek.

Oekraïne maakte zich al vanaf 25 juli, de dag van het gecontesteerde telefoontje tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Oekraïense president Volodimir Zelenski, zorgen over hoe het nu verder moest met de Amerikaanse militaire hulp die door het Witte Huis was bevroren.

Dat verklaarde Laura Cooper tijdens haar getuigenis in het impeachmentonderzoek tegen Trump. Volgens Cooper, die binnen het Amerikaanse ministerie van Defensie belast is met Oekraïne, stuurde de Oekraïense ambassade in Washington op 25 juli verschillende e-mails naar haar ploeg om te vragen wat er zou gebeuren met de militaire hulp van de VS aan Kiev. Dat gebeurde enkele uren na het telefoongesprek.

Tijdens het gesprek met Zelenski had Trump zijn Oekraïense ambtgenoot gevraagd om een onderzoek te voeren naar zijn Democratische tegenstander Joe Biden. De levering van de militaire hulp zou van Zelenski’s antwoord afhangen, klinkt het in de impeachmentzaak.

Cooper vertelde ook dat een aantal van haar stafleden in de week van 6 augustus vertegenwoordigers van de Oekraïense ambassade ontmoetten en dat de kwestie van de militaire hulp toen ter sprake kwam.

Verdediging Trump onderuit

Tot hiertoe hadden alle getuigen die in het kader van de afzettingsprocedure tegen Trump werden gehoord, gezegd dat Oekraïne pas later van de bevroren hulp op de hoogte was. Volgens sommige Republikeinen kregen de Oekraïeners slechts weet van de maatregel twee weken voor hij werd opgeheven, toen er eind augustus publiekelijk over werd bericht. Op basis van die timing trachtten ze de impact van de beslissing te minimaliseren en president Trump te verdedigen: er kon geen sprake zijn van quid pro quo of het onder druk zetten door geld in te houden als Oekraïne daar geen weet van had. Na de getuigenis van Laura Cooper kan dat niet meer.

