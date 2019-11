Aardbeving met kracht van 6,1 treft grensregio van Thailand en Laos

De beving was voelbaar tot in Bangkok, waar paus Franciscus net op bezoek is. Foto: AFP

Aan de grens tussen Thailand en Laos heeft zich donderdag in de vroege uurtjes een aardbeving voorgedaan met een kracht van 6,1. Dat meldt het Amerikaans Geofysisch Instituut USGS.

De beving deed zich voor om 6.50 uur plaatselijke tijd (woensdag 00.50 uur Belgische tijd) op zo’n 44 kilometer ten westen van Xayaboury, in het noordwesten van Laos, en op ongeveer 54 kilometer ten westen van Chiang Klang, in het noordoosten van Thailand.

De schok was tot meer dan 700 kilometer verder in de Thaise hoofdstad Bangkok – waar paus Franciscus net op bezoek is – voelbaar. Over mogelijke schade of slachtoffers is voorlopig niets bekend.