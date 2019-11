Is er ook een gevaarlijke mannelijke Syriëstrijder vanuit Turkije op weg naar ons land?

Turkije kan, nu het met de uitwijzing van buitenlandse terroristen begonnen is, ook Yassine Lachiri (35) terugsturen naar ons land. Dat meldt Het Laatste Nieuws op basis van een lijst met Belgische Syriëstrijders die Ankara gevangenhoudt.

Yassine Lachiri (35) komt uit Brussel en werd in 2015 al tot 20 jaar cel bij verstek veroordeeld voor terrorisme. Daarvoor had hij ook al vijf jaar cel op zijn teller staan toen hij veroordeeld werd nadat hij een man doodde bij een fout gelopen drugsdeal. Lachiri zou volgens Het Laatste Nieuws op een lijst staan van Belgische ISIS-strijders die in Turkije zouden vastzitten. Hij was in Syrië betrokken bij de executie van de Brusselse imam Iliass Azaouaj en hij zou zelfs in de gevangenis nog anderen bedreigd hebben.

