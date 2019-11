Opnieuw getuigt ULB-studente over poging tot ontvoering door valse taxi

Brussel - Op de Facebookpagina ULB Confessions heeft opnieuw een studente getuigt over een valse taxichauffeur die haar probeerde te ontvoeren. Ze werd meegenomen naar Ter Kamerenbos waar een man op haar wachtte. Het meisje kon op tijd ontsnappen.

“Gisterenavond bestelde ik een taxi via de app Heetch. Ik kwam net van mijn werk. De taxi was er heel snel. Zo’n twee seconde nadat ik hem bestelde. Tot mijn verbazing zag ik dat het een vrouwelijke bestuurder was. Terwijl het in de app duidelijk over een man ging”, schrijft de studente op Facebook. Toen de studente de vrouw erop aansprak, vertelde zij dat ze het overnam van haar zieke man. Dat de nummerplaat van de auto ook niet klopte, deed het meisje twijfelen. Maar ook hier had de vrouw een verklaring voor. Ze hadden meerdere auto’s in hun bezit. “Omdat ik zo moe was, stapte ik toch in. Jammer genoeg heb ik de verkeerde persoon vertrouwd. Ze bracht me niet naar huis. Ze reed naar Ter Kamerenbos waar een man op me stond te wachten.” Het meisje opende het portier en vluchtte weg.

De politie is op de hoogte van het incident, maar zit met een probleem. “We weten niet over wie het gaat. Het is een anonieme getuigenis. Het meisje heeft zich nog niet gemeld en dat is spijtig. Op die manier gaat er waardevolle tijd verloren”, zegt Ilse Van De Keere, woordvoerder van de Brusselse politie. Zij doet dan ook een oproep in de hoop dat het meisje zich bij de politie meldt. “Bij zo’n zaken is het belangrijk altijd eerst de politie op de hoogte te brengen. Wij hebben speciaal personeel opgeleid voor zulke zaken.”

Niet de eerste keer

Op Facebook deelt het meisje wel een uitgebreide beschrijving van het duo. De vrouw was erg jong, droeg een outfit van Adidas en had een gebruinde huid. De man was groot van gestalte, had donker haar en ook zijn huid was gebruind.

Het is niet de eerste keer dat Brusselse studentes slachtoffer worden van valse taxi’s. Begin deze maand werd de 44-jarige buschauffeur Yacine B. gearresteerd nadat hij twee studentes verkracht had en twee andere zou hebben aangerand. Hij deed zich ook voor als taxichauffeur en kon zo de meisjes ontvoeren.