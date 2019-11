Australische vrouwen winnen groepsvordering tegen Johnson & Johnson rond implantaten

Meer dan duizend vrouwen die drastische bijwerkingen hebben geleden van implantaten, hebben voor een gerechtshof in Australië een groepsvordering gewonnen tegen farmareus Johnson & Johnson.

Rechter Anna Katzmann had meer dan een uur nodig om haar beslissing voor te lezen. Ze zei dat het bewijs voor de fysieke en mentale schade die de vaginale implantaten hebben veroorzaakt, overweldigend was. De ontwikkelaar van de implantaten was dan weer nalatig, meldt de Australische zender ABC.

Katzmann wees erop dat de implantaten die gedurende meer dan tien jaar werden verkocht voor ze in 2017 werden verboden, nooit degelijk zijn getest. Ook hadden de bedrijven die nu eigendom zijn van Johnson & Johnson en verantwoordelijk waren voor de implantaten, niet genoeg gegevens die aantoonden dat ze veilig waren.

De groepsvordering levert waarschijnlijk de hoogste schadevergoeding op voor medische nalatigheid in de geschiedenis van Australië. Het gerechtshof zal dat bedrag in februari bepalen.

De implantaat was ontwikkeld door het medische bedrijf Ethicon en zijn dochterondernemingen, nu eigendom van Johnson & Johnson.

Maar liefst 1.350 vrouwen met leeftijden van begin de 30 tot ouder dan 80, maakten deel uit van de groepsvordering.