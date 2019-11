Schoolbus brandt volledig uit in Sint-Laureins

Eeklo / Sint-Laureins - Op de Sint-Laureinsesteenweg in Sint-Laureins is vanmorgen een schoolbus in brand geschoten. Er waren op dat moment nog geen kinderen in de bus aanwezig. Er vielen geen gewonden.

Op het kruispunt met de Boterhoek en de Kochuytstraat ontstond vanmorgen een enorme brand. Een schoolbus van VDK reizen die rijdt voor het Medisch Pedagogisch Instituut De Bevertjes in Oedelem brandde volledig uit. De brand ontstond door een technisch defect. Waarschijnlijk heeft het linker voorwiel er iets mee te maken. De bus was nieuw en werd deze zomer pas in gebruik genomen. Het zou dus om een productiefout kunnen gaan.

Omwille van een ander ongeval moest de bus omrijden en bevonden er zich nog geen kinderen in de bus. Enkel de chauffeur en een begeleidster zaten in de bus en roken iets vreemd. Zij zijn erg aangeslagen. “Ik zou vandaag liever geen buschauffeur zijn. Ik ben enorm geschrokken. We hadden de brandweer nauwelijks gebeld of de bus stond in lichterlaaie. Gelukkig zaten er nog geen kinderen op de bus.”

Het verkeer in de buurt om voorlopig omgeleid.

Foto: svdv