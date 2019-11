Motorrijder kritiek na zwaar ongeval

Knokke-Heist / Damme - Een 51-jarige man uit Damme is kritiek na een zwaar verkeersongeval langs de Natiënlaan op de grens tussen Damme en Knokke-Heist. Het ongeval gebeurde woensdagavond omstreeks 22 uur.

De motorfietser reed in de richting van Maldegem toen hij de controle over het stuur verloor. Hij kwam tegen de vangrail terecht, ter hoogte van de brug over de Damse Vaart. De man werd over de middenberm gekatapulteerd en belandde uiteindelijk op de pechstrook van de tegenovergestelde rijbaan.

De hulpdiensten dienden hem ter plaatse de eerste zorgen toe. Hij werd uiteindelijk in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is niet duidelijk. Vast staat wel dat er geen andere voertuigen bij betrokken waren. Het parket besliste dan ook om geen verkeersdeskundige aan te stellen.