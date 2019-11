Drones zijn een meerwaarde voor elk politieteam

Het droneteam van de Lokale Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem wordt druk bevraagd, ook door andere Oost-Vlaamse politiezones. Of hoe één drone de motivatie, de werksfeer en het imago van een heel korps een boost geeft: “Dit is veel meer dan een stuk technologie.”

Drones zijn voor de politie nog altijd een nieuwigheid. Het gesofisticeerde exemplaar dat we te zien krijgen op het politiehoofdkantoor in Deinze weegt 10 kilo en kost, accessoires inbegrepen, een slordige 50.000 euro. “Het team telt vier piloten”, vertellen hoofdinspecteurs Thomas Botterman en Renaat Vandeskelde, samen met hoofdinspecteur Joost Van Hoey en inspecteur Nick Desmet de drijvende krachten achter de drone. “In onze dagtaak zijn we verspreid over interventiedienst, wijkdienst, lokale recherche, ... het hele korps is betrokken. Als droneteam hebben we bestuurlijke opdrachten, zoals monitoring van grote evenementen en verkeersstromen. Maar daarnaast zijn er ook gerechtelijke opdrachten, zoals luchtsteun bieden tijdens opsporingen.”

Haarscherp

Waarom een drone inzetten bij de lokale politie? “We probeerden onze korpsleiding er al enkele jaren warm voor te maken. Vorig jaar kregen we groen licht én een budget voor de aankoop. Naast de grote drone hebben we ook een kleiner type voor trainingsvluchten. Met de drone doen we aan crowd control tijdens evenementen, zoals Gent-Wevelgem en het Beauvillefestival in Ooidonk”, zeggen de hoofdinspecteurs. “En we staan ook andere politiezones bij, zoals tijdens de cyclocross in Gavere of de Europarun in Berlare-Zele."

"Dankzij de dronebeelden kunnen we de mensen op het terrein efficiënt aansturen. Via livestreaming kan de commandopost de beelden naar elk apparaat sturen, zelfs naar je smartphone. Heel nuttig: tijdens Beauville, met zijn 5.000 bezoekers, werd er een vechtpartij gemeld op een parking, een kilometer van de festivalweide. Dankzij de zoomcamera op de drone zagen we meteen dat het probleem opgelost was. Een besparing van mensen en middelen.”

