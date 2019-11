Kerstboom aangekomen op Grote Markt in Brussel

Brussel - Op de Grote Markt in Brussel is donderdag rond 6 uur de kerstboom toegekomen. Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen Delphine Houba was aanwezig toen de boom via uitzonderlijk vervoer arriveerde. Iets voor 8 uur werd de boom geplant, gadegeslagen door burgemeester Philippe Close.

Het is de stad Stavelot die de boom dit jaar aanbiedt aan Brussel. Zo wil Stavelot herdenken dat Brussel zich solidair toonde na de Slag om de Ardennen in 1945.

De boom is woensdag omgehakt in Francorchamps, in de Hoge Ardennen. ‘s Nachts is de boom vervoerd. De spar blijft op de Grote Markt staan tot 5 januari.

De kerstboom is een Nordmann-spar, ook wel Kaukasische zilverspar, Krimspar of ‘Abies nordmanniana’ genoemd. Ze is 22 meter hoog. Schepen van Bossen van Stavelot, Raymond Kockelmann, ging hem in hoogsteigen persoon uitzoeken.

(Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

De boom zelf zou al voor zijn eigen opvolging gezorgd hebben, want aan zijn voet groeiden al twee jonge planten. Toch gaat Stavelot hem vervangen door een Nordmann van dezelfde kwaliteit.

“Hij zal op 29 november beginnen schitteren als onderdeel van een feeëriek klank- en lichtspel”, zegt schepen Houba. Zondagmorgen beginnen acht personen de spar aan te kleden. Daarvoor worden 140 rode kerstballen aangerukt, anderhalve kilometer slingers, 120 bollen in de nationale kleuren en 50 houten mannetjes om 400 jaar Manneken Pis te vieren.

Manneken Pis is het symbool van deze eindejaarsfeesten en speelt daarom ook een hoofdrol in het klank- en lichtspel op de Grote Markt, dat op 29 november om 17.45 van start gaat. Op dat moment wordt Winterpret ingehuldigd, de evenementen voor kerst in Brussel.