Wordt Rusland van het EK voetbal geweerd? Blijvende problemen met dopingstalen zorgen voor controverse

Spelen de Rode Duivels volgende zomer dan toch niet tegen Rusland? Het Internationaal Antidopingagentschap WADA lijkt geneigd alle Russische sporten, inclusief het nationaal voetbalelftal, een schorsing op te leggen wegens blijvende problemen met het Russische antidopingagentschap.

Normalerwijs worden de Rode Duivels op 30 november tijdens de EK-loting in Boekarest in groep B geplaatst met Rusland en Denemarken en nog een vierde, nader te bepalen tegenstander. Maar nu lijkt de kwalificatie van Rusland toch geen zekerheid te zijn.

Dat heeft alles te maken met de verhouding tussen het Russische antidopingagentschap RUSADA en WADA. De Russen werden in 2016 door WADA geschorst als gevolg van onthullingen na de Olympische Winterspelen in Sochi waaruit bleek dat Rusland zich schuldig had gemaakt aan georganiseerd dopinggebruik. Als gevolg hiervan mocht Rusland bijvoorbeeld als land niet aantreden op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Russische atleten mochten, na grondig onderzoek, eventueel wel aantreden onder de neutrale, olympische vlag.

In september 2018 werd de schorsing van RUSADA onder voorwaarden opgeheven. Eén van die voorwaarden was dat een duizendtal dopingstalen werden vrijgegeven. De vooropgestelde deadline, december 2018, werd niet gehaald. Pas in januari kreeg WADA de gevraagde stalen. Die dopingstalen zorgen nu controverse. Bij de stalen werden heel wat onvolkomenheden en manipulaties vastgesteld en volgens WADA werden enkele positieve stalen achtergehouden. Een onafhankelijke commissie CRC oordeelde dat de stalen niet conform de antidopingreglementen waren.

Op negen december maakt het Uitvoerend Comité haar beslissing wereldkundig. Komt het opnieuw tot een schorsing, dan is het nog aan UEFA om te beslissen of ze de schorsing overnemen. Rusland zal ook de mogelijkheid krijgen om in beroep te gaan bij het Internationaal Sporttribunaal TAS.

Ook al rekenen ze zich in Schotland al rijk - de Schotten zouden bij een eventueel Russisch ‘forfait’ hun plaats innemen - toch lijkt de kans klein dat Rusland er volgende zomer op het EK niet bij zal zijn.