Uitbater grootste Russische dierenpark dreigt 30 beren af te slachten

De eigenaar van het grootste dierenpark in Europa wil dertig beren afschieten als niemand ze overneemt. De overheid wil het park sluiten omdat hij niet voldoet aan alle veterinaire regels.

“Als iemand de beren wil, kan dat. Zo niet, moet ik beslissen ze af te schieten”, zegt Oleg Zoebkov. Hij opende vijf jaar geleden een berenpark op de Krim, maar ziet het nu allemaal niet meer zitten. De man heeft naast het berenpark ook nog twee andere dierenparken, die bekendstaan om de grootste collectie leeuwen en tijgers in Europa.

De veterinaire dienst van de Krim wil de parken sluiten wegens een deel overtredingen. Zo zouden niet alle leeuwen de juiste vaccinaties hebben en krijgt de man veel kritiek na een incident van vorig jaar waarbij een leeuw in de arm van een vrouw beet. Niet echt verbazend, want mensen kunnen zomaar door een weide lopen met zeventig loslopende leeuwen.

Door de dreigende sluiting moet de man enorm besparen en daarom voerde hij vorige week al tientallen Vietnamese varkens aan de leeuwen en tijgers. Op 3 december beslist een rechter over de sluiting van het park. En de man vreest dat hij de strijd zal verliezen. Volgens hem is hij het mikpunt van het bestuur van de Krim en zouden die invloed hebben op de rechtbank. De veterinaire dienst zou hem ook achtervolgen met ‘absurde’ regels waar hij nooit aan kan voldoen.

Een oud-burgemeester uit Ingoesjetië heeft op sociale media al laten weten dat hij de beren wil redden. Hij kocht in het verleden ook al beren die in een snelwegberm werden verkocht. Voorlopig is er wel nog geen afspraak over de beren.