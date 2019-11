Vijftiger sterft na zwaar verkeersongeval in Diest

Diest - Om 5 uur donderdagochtend is een man verongelukt in Diest. De man reed te snel en kwam volgens het parket terecht tegen een boom.

Op de Beringenbaan in Diest is donderdagochtend een man om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Dat meldt het Leuvense parket. De juiste oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. Het parket stuurde een verkeersdeskundige en het gerechtelijk labo ter plaatse en uit hun vaststellingen bleek dat de man man 100 km/u reed waar 70 km/u is toegelaten. De wagen vertoonde geen technische mankementen, klinkt het nog.