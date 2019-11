Vrouw hoort gesprek van drie collega’s en veroorzaakt hun ontslag: “Ben ik te ver gegaan om dit te melden?”

Drie mannen zijn hun job verloren nadat een vrouwelijke collega een ‘verontrustend’ gesprek opving op café. De vrouw voelt zich naar eigen zeggen vreselijk over het hele incident.

Drie mannen waren na het werk iets gaan drinken en babbelden over hun vrouwelijke collega’s. Ze waren zich van geen kwaad bewust tot ze de dag erna op staande voet ontslagen werden. Een vrouwelijke collega had de mannen op café horen babbelen en merkten dat ze een lijst aan het maken waren van de vrouwen. Ze waren al hun collega’s aan het rangschikken van knap naar minder knap.

Toen de vrouw dat vertelde aan de HR-afdeling van hun bedrijf kreeg ze te horen dat het bedrijf daarover een zero-tolerance policy heeft. “De drie mannen werden onmiddellijk ontslagen en nu voel ik me vreselijk”, schreef de vrouw op Reddit. “Ik haatte de manier waarop ze aan het babbelen waren, maar ik wist niet dat ze ontslagen gingen worden.”

De vrouw zegt dat niemand in haar bedrijf weet dat hij degene is die het nieuws vertelde aan HR. Maar ze hoorde de mannen wel babbelen over een “klikspaan”. Nadat ze erover op sociale media schreef, zijn de meningen verdeeld. Sommigen zijn blij dat de vrouw opstond tegen het seksueel onaanvaardbaar gedrag. Anderen vinden dat de vrouw overdreef en zeiden dat ze waarschijnlijk teleurgesteld was met haar eigen positie op de lijst.